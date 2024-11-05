Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 918 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 792 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 937 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 168 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 918 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 903 bin 792 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile doğal gaz, yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 15 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 442 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.