Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 851 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 167 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 78 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 804 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 851 bin 439 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 832 bin 167 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,4 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 19 bin 372 megavatsaat elektrik ihracatı, 66 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.