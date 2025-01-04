Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 990 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 457 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 779 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 28 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 990 bin 254 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 457 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 11,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 744 megavatsaat elektrik ihracatı, 948 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.