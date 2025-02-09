Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün 1,9 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim 985 bin MWh, ihracat 15 bin MWh oldu.

09.02.2025 10:47
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 348 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 635 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 655 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 348 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 770 megavatsaat elektrik ihracatı, 223 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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