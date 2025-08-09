Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 201 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 186 bin 952 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 225 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 39 bin 501 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 201 bin 866 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 186 bin 952 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 20 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 906 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.