Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 370 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 516 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 803 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 850 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 935 bin 370 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,3 ile hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 924 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 439 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.