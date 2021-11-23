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Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

23.11.2021 09:23

Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve gövde çalışması tamamlanan Yusufeli Barajında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

ARTVİN - Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve gövde çalışması tamamlanan Yusufeli Barajında çalışmalar devam ediyor. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki türbin şaftı ve çarkı başarılı bir şekilde montajlandı. Barajın fiziksel seviyesi ise yüzde 90'lara ulaştı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz aylarda gövde beton çalışmaları tamamlanarak, 275 metre yüksekliğine ulaşmıştı. Yüklenici firma tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontrolünde baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ediyor.

Baraj inşaat çalışmaları kapsamında elektromekanik teçhizat işleri baraj inşaatına paralel olarak devam ediyor. Ünite-1'e ait 80 ton ağırlığındaki Türbin Şaftı ve Çarkı montajlanmış halde santral binasında ünite bloğuna yerleştirildi. Fiziksel gerçekleşme % 90 seviye ulaştığı baraj inşaatında son hazırlıklar yapılıyor.

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.

Son beton Cumhurbaşkanından

Türkiye'nin prestijli projeleri arasında yer alan, tamamen milli sermayeyle Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle inşa edilen Yusufeli Barajı gövde inşaatında 4 milyon metreküp beton hacmine ulaşıldı. Gövdenin son betonunu temsili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dökmesi planlanırken, ile gerçekleştireceği ziyaret kapsamında temsili beton dökme işleminin yapması bekleniyor.

Türkiye'nin en yüksek barajı

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı
Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı

Yusufeli, Türkiye, Enerji, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük barajında 80 tonluk elektrik türbini montajlandı - Son Dakika
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