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Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam

14.12.2021 14:50
Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam

Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle beraber ekonomik krizin pençesinde boğuşan vatandaşa bir darbede zincir marketlerden geldi. Son 1 ay içerisinde ürün zammına giden zincir marketler, yine ürünlere zam yaptı. Başta peynir çeşitleri olmak üzere tam 112 ürüne zam geldi.

Türkiye'nin yaygın zincir marketlerinden biri, bata temel ihtiyaç ürünleri olmak üzere, 112 kalem ürüne zam yaptı. Zam gören ürünler arasında süt, peynir, yoğurt gibi ürünler de yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNE ZAM GELDİ

Türkiye'de yaşanan kur dalgalanmasından dolayı Türk Lirası hızla dolar olmak üzere diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, gıda olmak üzere çok sayıda ürüne zam gelmeye başladı. Kurda yaşanan belirsizliği fırsat bilen bazı marketler ise ürünlerde stokçuluk yapmaya başladı. Stokçular için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Stokçuların ensesindeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

112 ÜRÜNE YÜZDE 40 ZAM

Stokçulukla suçlanan market zincirlerinin arasında yer alan bir kurum ise , bugün aralarında süt, peynir yoğurt gibi temel gıdaların bulunduğu 112 ürüne yüzde 40 civarında zam yaptı.

Zam yapılan ürünlerin listesi şu şekilde:

Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam - Son Dakika
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