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'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu - Son Dakika

'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu

29.11.2021 16:21
'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu

SCP Club bünyesinde, Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' online düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.

SCP Club bünyesinde, Slimstock ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' online düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.

SCP Club Bünyesinde, LODER ortaklığı ile bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' ödüllerine kavuştu. Pandemi dolayısıyla online olarak düzenlenen ödül törenine alanında tanınmış firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Açılış konuşmaları LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, LODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanyaş ve Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer tarafından yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Gülçin Büyüközkan, "Bu yıl 7'ncisi açıklanacak olan Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi, aslında Tedarik Zinciri yönetimini ve bu alanda Türkiye'de başarılı uygulamalar gerçekleştiren değerli yöneticilerimizi daha da görünür kılmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Tedarik zincirinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, "Öncelikle Slimstock ailesine yıllardır gerçekleştirdiğimiz iş birliği için teşekkür ederim. Birlikte bu yolda büyük başarılar elde ettik. Başarılarımız her yıl git gide artıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada 'Tedarik Zinciri' kavramının önemi her geçen gün artıyor. Bu organizasyonda dernek olarak biz de destek vermeye çalışıyoruz " dedi. Tanyaş son olarak derneğin faaliyet çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Ödül töreninde konuşma yapan Songül Sezer ise şunları kaydetti: "Tüm katkılarından dolayı LODER'e ve değerli üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz, bu yola ilk kez 2014 yılında çıktık. Geçtiğimiz her sene hem SCP Club'ın bilinirliği arttı hem de daha fazla profesyonele ulaşma imkanımız oldu. Her yıl yüz yüze yaptığımız etkinliğimiz son iki yıldır pandemi nedeni ile online platformda olsa bile başvuru ve katılım sayısı yıl geçtikçe arttı. Törene şirketlerin değerli yöneticileri ile profesyoneller katıldı. Bu sonuçları görmek bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Tedarik Zincirinin her geçen yıl giderek artan etkisi son iki yılda pandemi nedeni ile çok daha net olarak idrak edildi. Şirketler daha sağlam Tedarik Zinciri yapısına sahip olabilmek için çalışmalarını bu yöne çevirdiler. Şirketlerine ve Türk ekonomisine katkı sağlayacak projeler ürettiler. Bugün bu platformda başarılı projelere imza atan değerli yöneticilerimizi dinleyeceğiz. Her yıl bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Tedarik Zinciri profesyonellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Ödül töreninin davetli konuşmacısı ise Pegasus Havayolları CEO'u Mehmet Tevfik Nane idi. Kriz yönetimi ve kriz iletişimi üzerine konuşma yapan Nane tecrübe ve bilgi birikimini iş dünyasının önemli isimleriyle paylaştı.

"Kriz yönetimi sürecinde krize hazırlıklı olmayı, yönetebilmeyi ve değerlendirmeyi çok iyi bilmek gerekir"

Pandemiyle birlikte kriz kelimesini gündemlerine almak zorunda kaldıklarını belirten Mehmet Tevfik Nane, "Hayatımıza girdiği andan itibaren hedeflerimizi, işleyişimizi ve düzenimizi değiştirmek zorundaydık. Kriz yönetimi sürecinde krize hazırlıklı olmayı, yönetebilmeyi ve değerlendirmeyi çok iyi bilmek gerekir. Önceden pratik veya denemeler yapmak da önemli bir unsur. Şirket olarak bizler, bu kriterlere çok önem vererek ve bunları uygulayarak pandemi sürecini en az hasarla atlatmaya çalıştık. Mesela iki kez sanal kriz ortamları oluşturduk. Bunları çözerken nasıl aksiyonlar alabileceğimizi tespit ederek ortaya koyduk ve bu krizi mümkün olan en az hasarla atlatarak başarılı olduk" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu

Mehmet Tevfik, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri' belli oldu - Son Dakika
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