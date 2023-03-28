Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor - Son Dakika
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Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor

28.03.2023 10:35

Türkiye'nin en ünlü e-ticaret sitelerinden biri olan Sahibinden.com'un hacklendiği ve 60 milyon kullanıcıya ait tüm bilgilerin sızdırıldığı ileri sürüldü. Çok sayıda kullanıcıyı tedirgin eden iddiaya ilişkin firmadan şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin en büyük çevrimiçi alışveriş ve emlak sitelerinden olan Sahibinden.com'un hacklendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ÇALINAN BİLGİLERDEN ÖRNEKLERİ PAYLAŞTI

Bir forumda, ele geçirilen bilgilere ait örnekler paylaşıldığı ve 60 milyon kişinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kurumsal hesaplara ait bilgileri ele geçirdiği öne sürülen bir hackerın bunları yalnızca "teşekkür" mesajı karşılığında paylaşacağı iddia edildi.

FİRMADAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Çok sayıda kullanıcıyı tedirgin eden iddia özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sahibinden.com e-ticaret sitesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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Sahibinden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor - Son Dakika


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