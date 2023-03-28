Türkiye'nin en büyük çevrimiçi alışveriş ve emlak sitelerinden olan Sahibinden.com'un hacklendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Bir forumda, ele geçirilen bilgilere ait örnekler paylaşıldığı ve 60 milyon kişinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kurumsal hesaplara ait bilgileri ele geçirdiği öne sürülen bir hackerın bunları yalnızca "teşekkür" mesajı karşılığında paylaşacağı iddia edildi.
Çok sayıda kullanıcıyı tedirgin eden iddia özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sahibinden.com e-ticaret sitesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor - Son Dakika