Sahibinden.com hakkında çok konuşulacak iddia: 60 milyon kullanıcının bilgileri tehlikede deniyor

Türkiye'nin en büyük çevrimiçi alışveriş ve emlak sitelerinden olan Sahibinden.com'un hacklendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

ÇALINAN BİLGİLERDEN ÖRNEKLERİ PAYLAŞTI

Bir forumda, ele geçirilen bilgilere ait örnekler paylaşıldığı ve 60 milyon kişinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi ve kurumsal hesaplara ait bilgileri ele geçirdiği öne sürülen bir hackerın bunları yalnızca "teşekkür" mesajı karşılığında paylaşacağı iddia edildi.

FİRMADAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Çok sayıda kullanıcıyı tedirgin eden iddia özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sahibinden.com e-ticaret sitesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.