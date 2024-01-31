Türkiye\'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Aralık 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 azalarak 6 milyar 653 milyon 632 bin dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, 2023'ün aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 azalarak 29 milyar 38 milyon 859 bin dolar oldu.
Bu tutarın 6 milyar 653 milyon 632 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?
Aralık 2022'de bu rakam 8 milyar 181 milyon 95 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı.
Öte yandan, ham petrol ithalatı, bu dönemde yüzde 28,04 artarak 2 milyon 902 bin 840 tona çıktı.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
MEDAR Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, İstanbul'da AK Parti'nin adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oyları eşitlendi. Ankete katılan 3018 denek arasında yapılan araştırmada, her iki adayın da oy oranları aynı çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Yüksek akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Benzin, motorin ve LPG'deki son durumu merak eden araç sahiplerine kötü bir haber geldi. Buna göre perşembe gününden geçerli olmak üzere 95 kuruş zam bekleniyor.
ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 18,7 azaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?