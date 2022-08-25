Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor

25.08.2022 13:08
Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor

Türkiye'nin farklı yörelerinden getirilen 174 yulaf genotipi üzerinde ıslah çalışmaları yürüten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), mevcut çeşitlerden çok daha verimli ve kaliteli, kışlık ekimi de yapılabilecek yeni türlerin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye'nin farklı yörelerinden getirilen 174 yulaf genotipi üzerinde ıslah çalışmaları yürüten Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ), mevcut çeşitlerden çok daha verimli ve kaliteli, kışlık ekimi de yapılabilecek yeni türlerin geliştirilmesini hedefliyor.

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinin girişimleriyle, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de yaygın olarak ekimi yapılan fakat sınırlı sayıda çeşidi olan yulaf bitkisi üzerinde ıslah çalışmalarına başlandı.

Mevcut çeşitlerden daha verimli ve kaliteli, değişen iklim koşullarına dayanıklı, kışlık ekimi de yapılabilecek yeni türlerin geliştirilmesinin amaçlandığı çalışmalar, fakültenin laboratuvarlarında 174 farklı yulaf genotipi üzerinde yürütülüyor.

Fakülte bünyesindeki Tarımsal AR-GE Merkezi'nde deneme ekimi de yapılan yulaf tohumlarının morfolojik gelişimlerinin iyi düzeyde olduğu gözlemlendi.

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı da olan SBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy, AA muhabirine, piyasada var olan sınırlı sayıdaki yulaf çeşidinden daha verimli türlerin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yulafın yaz mevsiminde ekilen bir tarım bitkisi olduğuna dikkati çeken Karaköy, "Kışlık yulaf çeşidi geliştirme noktasında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yöremizde özellikle bazı özel firmaların önderliğinde çiftçilerimiz sözleşmeli olarak yulaf yetiştiriyor ancak bu birkaç çeşitten ibaret. Biz hem yazlık hem de kışlık, mevcut çeşitlerden çok daha verimli ve kaliteli yeni çeşitlerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. 174 farklı genotipimiz var, bunların hepsinin deneme ekimiyle kıyaslamalarını yapıyoruz." diye konuştu.

"Çiftçimizin gelirinin artmasını hedefliyoruz"

Karaköy, Sivas ve çevresinde daha çok "Albatros" diye adlandırılan yulaf çeşidinin ekildiğini dile getirerek, "Bu çeşidimiz yazlık olarak yetiştiriliyor. Dolayısıyla vejetasyon süresi (yılın günlük ortalama sıcaklığının belirli bir sınırı aştığı kısmı) kısa, haliyle verimi düşük oluyor. Biz, değişen iklim koşullarında kuraklığa ve soğuğa çok daha dayanıklı yeni çeşitleri geliştirerek çiftçimizin gelirinin artmasını hedefliyoruz." dedi.

Genotipleri 40 farklı yöreden getirdiklerini ve her birinin DNA yapısının farklı olduğunu anlatan Karaköy, şunları kaydetti:

"Bu genotipler arasında özellikle verim potansiyeli yüksek ebeveynler belirliyoruz ve bunlar üzerinde melezlemeler yapıyoruz. Melezlemeden sonra da moleküler genetik laboratuvarlarımızda bunların DNA izolasyonlarını ve testlerini yaparak istediğimiz özellikte olup olmadıklarını belirliyoruz. Tabii ıslah süreci içinde her bitkinin ıslah süresi de farklılık gösteriyor. Bu sebeple gerekirse biyoteknolojik yöntemleri de kullanıyoruz. Daha uzun boylu daha kaliteli yeni çeşitlerin geliştirilmesine özen gösteriyoruz."

YORUMLAR
500
İnönü'nün vefasızlığı mezar taşına kazındı İnönü'nün vefasızlığı mezar taşına kazındı
Kaynak: AA

Türkiye, Karaköy, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Beni düzgün bir alanda araçtan çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 13:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kuraklık ve soğuğa daha dayanıklı yulaf türleri için ıslah çalışması yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement