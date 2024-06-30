Türkiye'nin Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı miktarı artırıldı

Türkiye'nin Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı miktarı 3 bin tondan 5 bin tona çıkarıldı.
Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, hurma ithalatında daha önce 3 bin ton olarak uygulanan tarife kontenjanı 5 bin tona yükseltildi.
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