Türkiye'nin Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı miktarı artırıldı

Ekonomi

Türkiye'nin Filistin'den hurma ithalatında tarife kontenjanı miktarı 3 bin tondan 5 bin tona çıkarıldı.

Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, hurma ithalatında daha önce 3 bin ton olarak uygulanan tarife kontenjanı 5 bin tona yükseltildi.