Türkiye'nin genç nüfusu 2050 ve 2100 yıllarında azalabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin genç nüfusu 2050 ve 2100 yıllarında azalabilir

Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye'nin genç nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranı 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10'un altına gerileyebilir. Türkiye'nin genç nüfus oranı dünya ortalamasının altında bulunuyor.

11.08.2024 11:14
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Nüfus projeksiyonları, Türkiye'nin genç nüfusunun toplam nüfus içerisindeki oranının, 2050 ve 2100 yıllarında yüzde 10'un altına gerileyebileceğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla 1999'dan itibaren her yıl 12 Ağustos tarihi "Uluslararası Gençlik Günü" olarak kutlanıyor.

AA muhabirinin TÜİK ve Birleşmiş Milletler verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünya nüfusu 2023 yılında 8 milyar 45 milyon 311 bin 447 olarak hesaplandı. Bu nüfusun 1 milyar 243 milyon 194 bin 873 kişisini 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.

Geçen yıl itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 olan Türkiye nüfusunun 12 milyon 872 bin 39'u da genç nüfus kapsamında yer alıyor.

Türkiye, yüzde 15,1'lik genç nüfus oranıyla yüzde 15,5 olan dünya ortalamasının altında bulunuyor. En yüksek genç nüfusa sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye, en düşük orana sahip ülke yüzde 6,8 ile Ukrayna olarak kayıtlara geçti.

Genç nüfus 3,9 milyona gerileyebilir

TÜİK'in 3 farklı senaryo üzerinden yaptığı nüfus projeksiyonları, ülkenin genç nüfus oranının 2050 ve 2100 yıllarında gerileyebileceğini ortaya koydu.

Ana senaryoya göre, Türkiye'nin 2050 yılındaki genç nüfusunun yaklaşık 9,1 milyon olması bekleniyor. Söz konusu dönemde gençlerin toplam nüfus içerisindeki oranının ise yüzde 9,66'ya gerileyeceği tahmin edildi.

Düşük senaryoya göre de 2050 yılında 8,3 milyona gerileyecek genç nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 9,29 olarak hesaplandı.

Yüksek senaryoda ise genç nüfusun 9,9 milyon olması, oranının ise yüzde 10,03'te kalacağı öngörüldü.

TÜİK'in 2100 yılına yönelik projeksiyonları kapsamındaki ana senaryoya göre de genç nüfusun 7,3 milyona gerileyeceği ve toplam nüfus içerisindeki payının yüzde 9,55'e ineceği tahmin edildi.

Söz konusu yıla ilişkin düşük senaryoda da genç nüfusun 3,9 milyona ineceği ve toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 7,2'ye kadar düşeceği öngörülürken, yüksek senaryoda genç nüfusun 11,5 milyon, oranının ise yüzde 11,43 olması bekleniyor.

Tüm projeksiyonlarda, Türkiye'nin genç nüfusundaki azalış dikkati çekiyor.

TÜİK'in 2050 ve 2100 için genç nüfus projeksiyonları şöyle:

20502100

Genç NüfusOranGenç NüfusOran
Ana Senaryo9.061.5969,667.337.7849,55
Düşük Senaryo8.315.5429,293.902.4127,2
Yüksek Senaryo9.898.65010,0311.501.63411,43

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin genç nüfusu 2050 ve 2100 yıllarında azalabilir - Son Dakika

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