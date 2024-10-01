Türkiye'nin GTS Kapsamı Norveç'i de Kapsıyor

Ekonomi

Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi (GTS) kapsamında Avrupa Birliği (AB) ile uyguladığı menşe kümülasyonu imkanı İsviçre'nin ardından Norveç'i de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan GTS'ye ilişkin "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylülde yayımlanan "AB, Türkiye Cumhuriyeti, Norveç Krallığı ve İsviçre Konfederasyonu Arasında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Menşe Kümülasyonuna Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Mektup Teatisi Şeklinde Anlaşma", 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konuldu.

Tebliğ ile GTS kapsamında 1 Ocak 2015'ten beri tesis edilen AB ile menşe kümülasyonu imkanı, İsviçre'nin ardından Norveç'i de kapsayacak şekilde genişletildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye, AB, İsviçre ve Norveç, birbirlerine ait menşeli girdiler kullanılarak GTS faydalanıcısı ülkelerde üretilen ürünlerin "faydalanan ülke" menşei kazanarak GTS tavizleri kapsamında ithal edilmesini kabul etti.

Böylece, Türkiye menşeli girdiler kullanılarak GTS ülkelerinde üretilen ürünlerin AB, İsviçre ve Norveç pazarlarına erişiminin önü açıldı.

Ayrıca, Türkiye ile Norveç arasında GTS ülkeleri menşeli ürünlerin, "müfrez menşe beyanı" ile GTS tavizleri kapsamında yeniden ihraç edilmesine imkan tanındı.

Tebliğ, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.