Türkiye\'nin Ham Çelik Üretimi 2023\'te Yüzde 4 Azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 33,7 milyon ton oldu.
AA muhabirinin Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) aldığı bilgiye göre, çelik sektörü geçen yılı üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.
Ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre ise yüzde 4 gerileyerek 33,7 milyon tona düştü.
Nihai mamul tüketimi ise geçen sene aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 3 milyon ton, yılın tamamında ise yüzde 17,1 yükselerek 38,1 milyon tona ulaştı.
Dış ticaret verileri
Çelik ürünleri ihracatı aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 32,6 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8 artışla 798,9 milyon dolara çıktı. Geçen yılın tamamında ise bir önceki yıla göre, ihracat, miktar itibarıyla yüzde 30,6 azalışla 10,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 40,7 azalışla 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Çelik ürünleri ithalatı ise aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 15,3 azalışla 1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 21,6 azalışla 895,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın tamamında ithalat 2022'ye göre, miktar itibarıyla yüzde 15,5 artışla 17,1 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 6,1 azalışla 14,6 milyar dolar oldu.
Çelik ürünlerinde dış ticaret açığı 2022'deki 1,6 milyar dolar seviyesinden, geçen yıl 6,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde yüzde 89,6'dan yüzde 56,6 seviyesine geriledi.
Damping soruşturması olumlu karşılandı
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, geçen yılın ilk yarısında, enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin, inşaat sektörü başta olmak üzere tüketim ve yatırımların zayıflamasının ve Çin'deki emlak piyasasında yaşanan durgunluğun tesiriyle dünya çelik üretiminin yüzde 1 daraldığını söyledi.
Yılın ikinci yarısında ise ham madde fiyatlarındaki düşüş, enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların azalması, sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma çerçevesinde yapılan altyapı yatırımlarının artması ve Çin'in çelik sektörünü destekleyici adımlar atmasıyla dünya çelik üretiminde yüzde 1'lik bir toparlanma gerçekleştiğine işaret eden Yayan, böylece 2023'te dünya çelik üretiminin 1,8 milyar ton seviyesinde sabit kaldığını aktardı.
Yayan, 31 Ekim 2023'te Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping soruşturması başlatılmasının ardından, filmaşin ithalatında geçici koruma önlemi uygulanmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, "Bu durum, çelik ürünleri ithalatının azaltılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Benzer tedbirlerin, yeni yılda devlet destekli ve dampingli diğer çelik ürünleri ithalatına karşı da alınmasının, sektörün sürdürülebilirliğine ve yerli üretimin desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.
Bu yıl iç talepteki artış eğiliminin devam edeceğine işaret eden Yayan, "2024 yılında, mevcut kapasitelerle 2021'de ulaşılan 40,4 milyon tonluk üretim seviyesine ulaşılması, jeopolitik gerilimlerin ve dünya ticaretini etkileyen faktörlerin etkisinin azalmasıyla, ihracat pazarlarında etkinliğimizin arttırılması ve 2022'deki 15,2 milyon tonluk ihracat seviyesinin geride bırakılması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Yayan, Kızıldeniz'deki krizin, son dönemde artan navlun fiyatlarının ve jeopolitik risklerin, özellikle Yemen gibi çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerdeki ihracat pazarlarını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekerek, bu nedenle Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan alternatif pazarlardaki ihracat payını artırmaya yönelik çabaların önem kazandığını kaydetti.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarda bulunan Kurum, programın bir yerinde Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulardan birine "Sizin kafanız başka yerde galiba" diyerek çıkıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi 2023'te Yüzde 4 Azaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?