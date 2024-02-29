Türkiye'nin ham çelik üretimi ocakta yüzde 24,7 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 3,2 milyon ton oldu.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ocak ayına ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.
Buna göre ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.
Nihai mamul çelik tüketimi ise aynı dönemde yüzde 19,5 artışla 3,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.
Dış ticaret verileri
Çelik ürünleri ihracatı ocakta yıllık bazda miktarda yüzde 23 artışla 894,7 bin ton, değerde ise yüzde 10,1 yükselişle 662,1 milyon dolar oldu.
İhracatın alt kalemleri incelendiğinde, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yassı ürünlerde yüzde 89,1 artışla 347,8 bin ton, uzun ürünlerde yüzde 2 yükselişle 536,7 bin ton olurken, yarı ürünlerde yüzde 41,3 azalışla 10,2 bin tona indi.
İthalat ise miktar yönünden yüzde 12,4 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 1,6 düşüşle 1,1 milyar dolar olarak hesaplandı.
İthalatın alt kalemleri incelendiğinde, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre ithalat yassı ürünlerde yüzde 8,8 artarak 735,9 bin tona ve yarı ürünlerde yüzde 32,1 yükselişle 549,3 bin tona çıktı, uzun ürünlerde ise yüzde 29,1 azalışla 98,8 bin tona geriledi.
Çelik ürünlerinde dış ticaret açığı ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 490,8 milyon dolardan 412,3 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocakta yıllık bazda 6,5 yüzde puan artışla yüzde 55,1'den yüzde 61,6'ya yükseldi.
"Çin sektörümüz için tehdit oluşturuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Avrupa Birliği'nde (AB) yılın ikinci çeyreğinden itibaren faiz oranlarının düşürülmesi beklentilerin gerçekleşmesi ve AB çelik tüketiminin canlanmasının ihracattaki artışın yıl boyunca sürmesi açısından fırsat olarak görüldüğünü belirtti.
Geçen yıl ekonomik sorunlardan dolayı Çin'in iç pazarda büyüyemediğini belirten Yayan, "Ülkenin yoğun bir şekilde ihracata yönelmesi ve ihracatını devlet destekli ve dampingli fiyatlarla 2024'te de artırmaya devam etmesi ihtimali dünya çelik sektörü ve sektörümüz için tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.
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