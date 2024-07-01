Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 11,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 11,6 Arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 3,2 milyon tona yükseldi. Yılın ilk 5 ayında ise üretim yüzde 19,8 artışla 15,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi azalırken, çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı. İthalat ise azaldı. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, çelik üretimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

01.07.2024 14:41
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Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 3,2 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 3,2 milyon tona çıktı. Yılın ilk 5 ayında ise üretim yüzde 19,8 artışla 15,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi mayısta yüzde 16,2 azalışla 3,4 milyon tona, ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 azalarak 16,1 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, mayısta miktar yönünden yüzde 45,9 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 24,8 yükselişle 850,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat, ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 48,6 artışla 5,4 milyon ton, değer bazında yüzde 26,2 yükselişle 4 milyar dolara çıktı.

İthalat azaldı

İthalat mayısta geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 29,1 azalışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 29,8 düşüşle 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-mayıs döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 12,1 azalışla 7,1 milyon ton, değer itibariyle yüzde 17,5 gerileyerek 5,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 46,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 71 seviyesine yükseldi.

"Dahilde işleme rejimi gözden geçirilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, mayısta ham çelik üretimindeki artışla dünya çelik üretiminde 8'inci sırada yer alan Türkiye'nin, yılın ilk beş ayındaki performansıyla dünyanın en fazla üretim yapan 15 ülkesinden biri ve Vietnam'dan sonra üretimini en çok artıran ikinci ülke olduğunu belirtti.

AB'ye yönelik ihracatın yılın ilk 5 ayında yüzde 113 artışla 1,9 milyon tona ulaştığını ancak bu artışın, AB'nin 2018'den beri uyguladığı koruma önlemlerini Haziran 2026'ya kadar uzatma kararının gölgesinde kaldığını aktaran Yayan, şunları kaydetti:

"Orta Vadeli Program hedeflerine ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan çelik üretimi ve ihracatındaki artış eğiliminin devam ettirilebilmesi, 2021 yılı üretim ve ihracat seviyelerinin aşılabilmesi için özellikle Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden yapılan ithalatın sınırlandırılması, dahilde işleme rejimi uygulamasının gözden geçirilmesi ve başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerini düşürecek tedbirler alınarak, rekabet gücünün artırılması önem taşıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi Yüzde 11,6 Arttı - Son Dakika

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