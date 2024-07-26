Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı

Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsinin 6 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 7 milyon 164 bin dolara ulaştı. Su ürünleri sektöründe adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 20 ülkeye hamsi ihraç edildi. Hamsi ihracatı miktar olarak yüzde 59 artışla 1505 tona ulaşırken, en çok talep Fransa, Belçika ve ABD'den geldi. DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bilinçsiz avlanmanın hamsi avcılığını olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, 8-10 santimetre altındaki hamsi avcılığına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

26.07.2024 11:09
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Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsinin 6 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 7 milyon 164 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünleri sektöründe adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 20 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Ocak-Haziran 2023 döneminde değer bazında 5 milyon 823 bin dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artarak 7 milyon 164 bin dolar oldu.

Miktar olarak 2023'ün ilk yarısında 949 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 59 artışla 1505 tona ulaştı.

Hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

Fransa'ya anılan dönemde 2 milyon 417 bin dolar, Belçika'ya 1 milyon 937 bin dolar ve ABD'ye de 779 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Hollanda, Yunanistan ve Dubai'ye de bu dönem hamsi satıldı.

"Gerekirse yasaklanmalı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünlerinde önemli ihraç potansiyeli olan hamsinin, yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gördüğünü söyledi.

Bu kapsamda hamsi ihracatının yılın 6 ayını artışla kapattığını belirten Kalyoncu, 1 Eylül'de başlayacak 2024-2025 avlanma sezonunda da hava şartlarının uygun gitmesi durumunda avcılığın iyi olacağını düşündüğünü ifade etti.

Kalyoncu, bilinçsiz avlanmanın hamsi avcılığını olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan dolayı sürdürülebilir hamsi avcılığı ve ihracatı için 2024-2025 avlanma sezonunda kesinlikle 8-10 santimetre altındaki hamsi avcılığına izin verilmemeli. Sektör paydaşlarımız hamsi boyunun bu büyüklükler altında kaldığının tespiti halinde gerekirse bu sezon hamsi avcılığının tamamen yasaklanmasını talep etmektedir."

Hamsinin işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesinin önemli potansiyel oluşturduğunu vurgulayan Kalyoncu, bu durumun hem ürün çeşitliliğini hem de ihracatı artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Hamsi İhracatı Yüzde 23 Arttı - Son Dakika

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