Türkiye'nin Haziran Dış Ticaret Verileri - Son Dakika
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Türkiye'nin Haziran Dış Ticaret Verileri

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Haziranda ihracat %21,7 artarak 24,9 milyar dolar, ithalat %23 yükselerek 35,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 artarak 24 milyar 915 milyon dolar, ithalatı yüzde 23 yükselişle 35 milyar 285 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat yüzde 23 artarak 35 milyar 285 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı, haziranda yıllık bazda yüzde 26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2025'te yüzde 71,4 iken, geçen ay yüzde 70,6'ya geriledi.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 7,4 arttı

Ocak-haziranda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 yükselişle 189 milyar 120 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 7,4 artışla 49 milyar 460 milyon dolardan 53 milyar 140 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Haziran 2025 döneminde yüzde 72,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71,9'a geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 23,2 artarak 18 milyar 907 milyon dolardan 23 milyar 302 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 24,3 artışla 22 milyar 541 milyon dolardan 28 milyar 16 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, haziranda 4 milyar 713 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, yüzde 23,8 artışla 51 milyar 318 milyon dolar oldu.

Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,2 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Haziran Dış Ticaret Verileri - Son Dakika

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