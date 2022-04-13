Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı

13.04.2022 12:29
Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 3 aylık ihracatı, 2 milyar 832 milyon 940 bin dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 yükseldi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 3 aylık ihracatı, 2 milyar 832 milyon 940 bin dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 3 ayda 206 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği 3 milyon 180 bin 242 ton ürün karşılığında 2 milyar 832 milyon 940 bin dolar gelir sağladı.

Sektörün yılın ilk 3 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 34,21, değerde ise yüzde 40 yükseldi.

Sektör, en çok ihracatı 1 milyar 118 milyon 94 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 702 milyon 130 bin dolarla Afrika ve 276 milyon 792 bin dolarla Amerika kıtası izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında, ilk sırada 585 milyon 708 bin dolarla Irak yer alırken, 191 milyon 567 bin dolarla ABD ikinci, 159 milyon 76 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, sektör ihracatının başarılı şekilde sürdüğünü belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Anadolu'nun verimli topraklarının tarım ürünleri oldukça talep görüyor. Bu ihracat verilerimizden rahatlıkla anlaşılıyor. Türkiye'nin bu sektördeki yeri de dünyaca biliniyor." dedi.

İlk 3 ayda sektörün yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını ifade eden Altunkaya, "Özellikle ABD'ye ihracatımız yükseldi. Sektördeki firmalarımız pazar ağını genişletiyor, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Sektörümüzün başarısı devam ediyor. Yıl sonunda sektörün 11 milyar dolarlık ihracata ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

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Güneydoğu Anadolu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı - Son Dakika
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