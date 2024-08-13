Türkiye'nin ihracatında otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim öne çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ihracatında otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim öne çıktı

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara yükseldi. Otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler oldu.

13.08.2024 11:12
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Türkiye'nin dış satımının geçen ay yüzde 50,3'ünü, otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik, elektrik ve elektronik ile demir ve demir dışı metaller sektörleri yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin dış satımının geçen ay yüzde 50,3'ünü otomotiv endüstrisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik, elektrik ve elektronik ile demir ve demir dışı metaller sektörleri yaptı.

Söz konusu 6 sektör temmuzda 11,3 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörü liderliği kaptırmadı

Geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör yine otomotiv endüstrisi oldu. Toplam ihracattaki payı yüzde 13,9 olan sektörün dış satımı 3,1 milyar dolara çıktı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı dış satımın yüzde 11,5'ini oluşturdu ve temmuz ayında yüzde 19,4 artışla 2,6 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde ihracatın yüzde 7,4'ünü gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dış satımı yüzde 7,3 yükselişle 1,7 milyar dolara çıktı.

İhracattan yüzde 6,3 pay alan çelik sektörünün dış satımı da yüzde 23,9 artarak 1,4 milyar dolara, ihracatın yüzde 6,3'ünü oluşturan elektrik ve elektronik sektörünün dış satımı yüzde 12,3 yükselişle 1,4 milyar dolara ulaştı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 1,1 milyar dolara çıktı. Demir ve demir dışı metaller sektörü, toplam ihracattan yüzde 4,9 pay aldı.

Değer bazında artışa mücevher sektörü damgası

Türkiye'nin ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 milyar dolar arttı. Bu dönemde, değer bazındaki artışa en büyük destek ise 451,6 milyon dolarla mücevher sektöründen geldi.

İhracat artışına en fazla katkı sağlayan diğer sektörler ise 422,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 400,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 274,4 milyon dolarla çelik sektörü, 155,7 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü oldu.

Mücevher sektörü, geçen ay 948,4 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Mücevher sektörü yüzdelik bazda ihracat artışında da lider oldu

Sektörlerin yüzde bazında artış oranlarına bakıldığında ise mücevher sektörü burada da liderlik koltuğunu kaptırmadı. Sektörün dış satımı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,9 arttı.

Fındık ve mamullerinin ihracatı yüzde 72,2 artışla 217 milyon dolar oldu. Çelik sektörünün dış satımı ise yüzde 23,9 arttı.

Madencilik ürünlerinin dış satımı yüzde 23,2 yükselişle 570,1 milyon dolar, halı sektörünün ihracatı yüzde 22,8 artışla 230,3 milyon dolar oldu.

TİM verilerine göre, temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

SEKTÖR (bin dolar)2023 1 - 31 TEMMUZ (bin dolar) 2024 1 - 31 TEMMUZ (bin dolar)Değişim (yüzde)
Otomotiv Endüstrisi2.722.7663.123.50014,7%
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.173.7742.596.48219,4%
Hazır giyim ve Konfeksiyon1.549.8331.662.9127,3%
Çelik1.145.8601.420.25123,9%
Elektrik ve Elektronik1.262.2181.417.91512,3%
Demir ve Demir Dışı Metaller987.6991.105.99112,0%
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.099.672961.155-12,6%
Makine ve Aksamları831.245948.61614,1%
Mücevher496.792948.43790,9%
Tekstil ve Hammaddeleri694.165798.97715,1%

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ihracatında otomotiv, kimyevi maddeler ve hazır giyim öne çıktı - Son Dakika

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