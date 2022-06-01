Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor

01.06.2022 17:01
Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a barut fabrikası kuracaklarını açıkladı.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a barut fabrikası kuracaklarını açıkladı.

Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde basın toplantısı düzenleyen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a 3 yeni fabrika yapacaklarını söyledi.

Bu fabrikalardan birisinin stratejik bir öneme sahip olan Barut fabrikası olduğunu açıklayan Ahlatcı, "Barut Fabrikası çok stratejik fabrika. Türkiye'den bir tane var. İkincisini Çorum'a yapacağız. Barutun oluşması için iki nitroselülöz ve nitrogliserin tesisi yapacağız. Yani 100 milyon dolar, 1.6 milyar liralık yatırım. Organize Sanayi Bölgesi'nden yer talep edeceğiz. Çorum'da yer tahsis edilmezse Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'ne gideceğiz. 600 dönümlük yer talebimiz var. Barutun yüzde 30-40'nı Makine Kimya Enstitüsü'ne vereceğiz. Yüzde 60'nı ihraç edeceğiz. Barutun hem ham maddesini hem kendisini üreteceğiz. İthalat yapmadan ihracat yapacağız. Yıllık bin 500 ton kapasiteli tesis yapacağız. Fabrikada bin 200 kişi istihdam edilecek" dedi.

Gazetecilerin soruları üzerine ekonomide yaşanan dalgalanmalarla ilgili de açıklama da bulunan Ahmet Ahlatcı, "Ekonomi de yaşananların bir kısmı dünyadaki bir kısmı ise içerideki gelişmelerden kaynaklanıyor. Malumunuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Gerek gıda maddeleri, gerek doğal gaz fiyatları pahalı. Enflasyon var. Ülke olarak yapmamız gereken bir şey var. Son 15 gündür dillendiriliyorum. Enflasyona dayalı süper bono çıkacak. O bono çıktığında piyasalar biraz daha dengelenecek. Bu yıl kış mevsiminde bahçemizde marul ektik. Marulların tanesini 2 liradan bir markete satışını yaptık. Ertesi gün bir tanesini geri almak istedik. 18 lira dediler. 2 liraya alıyorsunuz 18 liraya satıyorsunuz bu olmaz. Bizim bunlarla ilgili ekonomi yönetimine sunduğumuz 20 projemiz var. İnşallah onlar gerçekleşir. Enflasyonun önlenmesi için hal yasasının mutlaka çıkması lazım. Tarımda üretenin ödüllendirilmesi lazım. Alınacak 3-5 tedbirle ekonomimiz rayına oturacaktır. Bu tedbirlerde dillendirildi. 10-15 gün içerisinde hayata geçirilecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor
Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çerkezköy OSB'den 19 firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında yer aldı Çerkezköy OSB'den 19 firma 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında yer aldı Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Fabrika, Türkiye, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor - Son Dakika


Son Dakika
17:03 16 yaşındaki çocuk, kendisini sürekli dövdüğünü iddia ettiği ustasını pompalı tüfekle öldürdü
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci barut fabrikası Çorum'a kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement