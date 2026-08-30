Türkiye'nin İkinci Çeyrek Büyüme Verileri Açıklanıyor
TÜİK, 2026'nın ikinci çeyrek GSYH verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.
Kaynak: AA
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