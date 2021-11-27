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Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi - Son Dakika

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi

27.11.2021 00:57
Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi.

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi. Tesis; İstanbul'un belediye atığının yüzde 15'ini, herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin günde ortalama 3 bin ton atığı doğaya zarar vermeden bertaraf ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İSTAÇ, atık yakma ve enerji üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katılımıyla gerçekleşti.

Tesisin inşasını Hitachi Zosen İnova AG ile birlikte Makyol' un temsil ettiği Türk grubu ortaklığını oluşturan Makyol İnşaat, İspa inşaat ve Met-Gün inşaat şirketleri üstlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu atık yakma ve enerji üretim tesisi hakkında açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, "Türkiye'nin ilk Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Atık yakma ve enerji üretim tesisimiz İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15'ini yakma yöntemiyle bertaraf edecek. Tesis ürettiği elektrik enerjisi ile yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesisin yapımına 2017'de başlanmıştı. Göreve geldiğimizde tesisin yüzde 20'si yapılmıştı. Biz tesisin finansal açığını da kapatarak yapımına devam ederek buranın açılışını gerçekleştirdik. Yerli üretimi destekleyen tesisimiz Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis günlük 3 bin ton, yıllık ise yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde atık miktarını azaltacak" diye konuştu.

İstanbulluların yaşam kalitesini arttırmak, şehrin doğasını ve tüm canlılarını korumak amacıyla yeni nesil, çevre dostu bertaraf ve atık geri kazanımı tesisi yatırımlarını hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketi İSTAÇ, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini İstanbul'a kazandırdı.

İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İstanbul'un belediye atığının yüzde 15'ini, herhangi bir ön işlem gerektirmeksizin her gün ortalama 3 bin ton atığı doğrudan termal yöntemlerle yakarak doğaya zarar vermeden bertaraf ediyor.

İBB iştiraki İSTAÇ için hayata geçirilen Atık Yakma ve Enerji Üretme projesinin inşasını, Makyol, İspa ve Met-Gün inşaattan oluşan Türk Grubu Ortaklığı, teknik alt yapısını ise Hitachi Zosen İnova AG yüklendi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisi İstanbul'da hizmete girdi - Son Dakika
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