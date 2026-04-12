Türkiye'nin İlk Derin Deniz Sondajı Somali'de Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İlk Derin Deniz Sondajı Somali'de Başladı

Türkiye\'nin İlk Derin Deniz Sondajı Somali\'de Başladı
12.04.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağrı Bey Gemisi, Somali'deki CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Sondaj 7.500 metreye inecek.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket ettiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çağrı Bey, Somali'deki sondaj çalışmaları için 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başlamıştı. Toplam 53 günün sonunda Somali'ye ulaşan gemi, 10 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da iştirak ettiği törenle Mogadişu Limanı'nda karşılandı.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey, limanda malzeme ve yakıt ikmali gibi son hazırlıkları bitirdikten sonra Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Çağrı Bey'in bu yolculuğunda, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunuyor. Güvenli şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e eşlik ediyor.

Çağrı Bey'in, yarın öğle saatlerinde 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması planlanıyor. Gemi, CURAD-1 kuyusuna varınca konumlanma işleminin ardından kuyuya ilişkin test faaliyetlerine başlayacak. Testlerin ardından da sondaj çalışmasına geçilecek.

7 bin 500 metre derinlikte sondaj

Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak.

CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Ayrıca, Çağrı Bey'in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6 ila 9 ayda tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin NSosyal hesabından video paylaşan Bakan Bayraktar, Somali'de büyük bir coşkuyla karşıladıkları Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu Limanı'ndan demir alarak görev yeri CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktığını belirterek, "İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey'i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak, iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Somali, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Derin Deniz Sondajı Somali'de Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 22:49:57. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Derin Deniz Sondajı Somali'de Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.