Çukurova'da pamuk hasadı başladı - Son Dakika
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Çukurova'da pamuk hasadı başladı

07.09.2022 09:59

Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana'da hasat başladı.

Türkiye'nin ilk erkenci pamuğunun çıktığı Adana'da hasat başladı. 285 bin dönüm alanda ekilen pamuktan yaklaşık 140 bin ton rekolte beklenirken, fiyatlar ise ortalama 18 liraya yükseldi.

Uçsuz bucaksız tarım alanlarının sahibi pamuk ağaları ile film ve romanlara konu olan Adana'da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamukta hasat başladı. Karataş ilçesinde denize yakın alanlarda başlanan hasadına başlanan pamuk, lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayiine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlıyor.

Stratejik ürünlerin başında gelen pamukta Adana, üretimle beşinci sırada yer alıyor. Bu sene Adana genelinde geçen yıla oranla yüzde 25 ekim alanı artarak 285 bin dönüm alanda ekilen pamuktan 140 bin ton rekolte bekleniyor.

"Destekler azalınca ekim alanı düştü"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "2018 yılında Adana'da 455 bin dönüm alanda pamuk ekimi vardı. Destekler yetersiz olunca pamuk ekim alanları geçen sene 218 bin dönüme kadar düştü. Bu sene de 285 bin dönüm alanda pamuk ekimi var. Pamuk, tekstil ve konfeksiyon sektörüne önemli bir katkı sunmakta. Pamuk, ülkemiz için çok önemli bir ürün" diye konuştu.

"Fiyat 20 liranın üstünde olmalı"

Pamuk fiyatlarının 20 liranın üzerine çıkması gerektiğini anlatan Doğan, "Pamukta gümrük vergisini arttıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları, dünya pamuk fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. Geçen yıl pamuk fiyatları 9 liradan açıldı, sonrada 11 liraya ulaştı. Bu sene ise pamuk fiyatları 17-18 lira. Ancak pamuğun en az 20 lira olması gerekiyor. Eğer 20 liranın altında pamuk satılırsa çiftçimiz para kazanamayacak" ifadelerini kullandı.

"140 bin ton rekolte bekleniyor"

Adana'da 140 bin ton pamuk verimi beklediklerini aktaran Mehmet Akın Doğan, desteklerin de artması gerektiğini belirterek, "Şu anda dönüm başına 500 kilogram verim alınıyor. Önümüzdeki günlerde ovada yapılacak hasatta ise verim daha çok olacaktır. Şu anda 1 lira 10 kuruş pamuğa destek veriliyor. Desteğin de en az 1 lira 50 kuruş olması gerekmektedir. 285 bin dönüm alanda ekilen pamuktan 140 bin ton rekolte beklenmekte. Biz bu pamuktan memnunuz. Pamuk sürekli el değiştirdiğinde katma değer oluşturuyor" dedi.

"Münavebe şartının kaldırılmasını istiyoruz"

Pamuk için münavebe ekim şartının kaldırılmasını isteyen Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Pamuğu 2 yıl ekince 3'üncü yıl destek alamıyorsunuz. Geçen sene münavebe ekim sona erdiği için bu sene ekim alanı arttı. Biz 3 yıllık münavebe şartının kaldırılmasını istiyoruz. Bazı bölgelerde çünkü pamuktan başka ürün ekilmiyor. Bu şartın Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kaldırılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor. Çukurova'da pamuk hasadı başladı Çukurova'da pamuk hasadı başladı
Kaynak: İHA

Mehmet Akın, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da pamuk hasadı başladı - Son Dakika

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