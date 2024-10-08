Türkiye'nin İlk Kalıcı Yapay Zeka Sanat Eseri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin İlk Kalıcı Yapay Zeka Sanat Eseri

Refik Anadol'un Akbank için tasarladığı yapay zeka eseri, sanatseverlerle buluştu.

08.10.2024 14:49
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Medya sanatçısı ve tasarımcısı Refik Anadol'un, Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı, Türkiye'nin ilk kalıcı yapay zeka eseri sanatseverlerle buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Refik Anadol'un, Akbank Genel Müdürlüğü'nün mimari dönüşüm sürecinin bir parçası olarak bankaya özel tasarladığı sanat eseri, özel bir resepsiyonla yerini aldı. Anadol'un sanat, bilim ve teknoloji arasındaki dinamik ilişkiyi geleceğe taşıyan eseri, iş ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerini ışık ve renk yolculuğuna çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Türkiye'nin dijital sanatta dünya markası olan Anadol'un eşsiz sanat eserini Akbank'ın merkezinde sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Gür, dünyanın önde gelen bankalarının merkezlerinin artık sanatla iç içe ve sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda şekillendiğini aktararak, "Biz de genel müdürlüğümüzde tam olarak bunu gerçekleştirdik ve dönüşümün kalbine Türkiye'nin gururu Refik Anadol'un eserini koyduk. Akbank'a özel olarak hayata geçirilen bu çalışma, Türkiye'deki ilk kalıcı yapay zeka eseri olma özelliğini taşıyor. 60 milyonun üzerinde pikselle ve 220 metre kare alanıyla da dünyadaki en büyük kalıcı 3 Refik Anadol yapıtı arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Akbank'ı bütün yönleriyle yansıtan eserde, sürdürülebilirlik vizyonlarını ve yoğun dijital işlem trafiklerinin Anadol'un dokunuşuyla sanata dönüştüklerini anlatan Gür, Akbanklıların anılarından da yola çıkarak, tarihi, özel hatıralarını ölümsüzleştirdiğini kaydetti.

Gür, Anadol'un çalışmasını Türkiye'ye kazandırmış olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bundan sonra, uluslararası yatırımcılar ve misafirler geldiklerinde, karşılarına ilk olarak dünyaca ünlü bir Türk sanatçısının eseri çıkacak. Böylelikle ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Bizler de her gün sanatın güçlü etkisi altında işimize başlayacak olmanın, Anadol'un eserinden ilham alarak ülkemiz için değer yaratmaya koyulacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Artık genel müdürlüğümüz bir finans merkezi olmanın ötesinde, bir sanat ve sürdürülebilirlik merkezi."

"Proje izleyiciyi, veriyle ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor"

Refik Anadol da yaptığı eseri, Akbank'ın kurumsal hafızasıyla İstanbul'un doğal döngülerinin bir birleşimi olarak hayal ettiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Akbank arşivlerini İstanbul'un doğal ortamıyla harmanlayan geniş bir veri seti aracılığıyla, proje izleyiciyi, veriyle ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor. Eser veriyi yalnızca bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda daha derin ve manalı bağlantılar kurmanın bir aracı olarak görmemizi hedefliyor. Bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu yapay zeka eseri estetik açıdan ilgi çekici bir deneyim yaratmanın yanı sıra teknoloji, doğa ve hafıza arasında kökleri İstanbul'un kalbinde yer alan bir diyalog kuruyor."???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Kalıcı Yapay Zeka Sanat Eseri - Son Dakika

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