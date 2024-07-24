Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı

Ekonomi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY, İngiltere'de üçüncü uçuş gösterisini tamamladı.

Havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nın üçüncü gününde GÖKBEY, yeniden havalandı ve yaklaşık 5 dakika süren uçuşunu tamamladı.

Yurt dışındaki ilk uçuş gösterisini 22 Temmuz'da fuarın ilk gününde İngiltere'de gerçekleştiren GÖKBEY, etkinliğin ikinci gününde de uçuş yapmıştı.

Bugün de üçüncü yurt dışı uçuş gösterisine imza atan GÖKBEY, 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenen fuar kapsamında toplam 4 gösteri uçuşu yapmış olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, GÖKBEY'in yurt dışından büyük ilgi gördüğünü bildirmişti.