Türkiye'nin "ilk seramik kapılı" buzdolabı selectedLine mutfaklarda

Siemens Ev Aletleri, Türkiye'nin ilk ve tek seramik kapılı buzdolabı selectedLine ile mutfaklara şıklık katıyor.

Siemens Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, selectedLine, Red Dot Design Award ve iF Design Award gibi tasarım ödüllerini kazandı.

Dış yüzeyinde kullanılan doğal taş efektiyle dikkati çeken selectedLine buzdolabı, her bölgeye homojen soğutma sağlayan multiAirflow teknolojisine sahip 508 litrelik iç hacmiyle doğallığa daha fazla yer açıyor.

Sadece doğal taş görünümünü gözler önüne sermekle kalmayan yeni selectedLine buzdolapları, aynı zamanda sebze ve meyveleri çok daha uzun süre taze tutmayı sağlayan hyperFresh teknolojisiyle kullanıcıların hayatına sağlık katmayı amaçlıyor.

Nem kontrolü sayesinde hyperFresh çekmecesinin nem düzeyi içindekilere göre ayarlanabiliyor. Böylece gıdaların vitamin ve besleyici özelliklerini koruyan ideal nem oranı da garantilenmiş oluyor. Et, balık ve şarküteri ürünleri için tasarlanan hyperFresh 0§C çekmecesi ise uzun süren tazelik şartlarını oluşturmak amacıyla buzdolabının geri kalanından 2-4 derece civarında daha soğuk tutuyor.

Dünyanın saygın tasarım yarışmalarından olan ve 1953 yılından bu yana alanında fark yaratan çalışmaların ödüllendirildiği iF Design Award'da "Tasarım Mükemmelliği" ödülünün sahibi olan selectedLine buzdolaplarına bir ödül de 1955'ten itibaren Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Red Dot Design Award'ın "Ürün Tasarımı" kategorisinde geldi.