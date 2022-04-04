Türkiye'nin ilk tarım fuarı, 7 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk tarım fuarı, 7 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor

04.04.2022 13:53
Türkiye'nin ilk tarım fuarı, 7 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra ziyaretçilerine kapılarına açıyor.

Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 7 yıl aradan sonra ziyaretçilerine kapılarına açıyor. 11-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuarı çok önemsediklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçmişten gelen tecrübesiyle artık Hasyurt Tarım Fuarı artık, uluslararası bir fuar olmayı hak ediyor. Bizlerin de amacı fuarın marka olmasını sağlayarak önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutlara ulaşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilk tarım fuarı olma özelliğini taşıyan Finike Hasyurt Tarım Fuarı, 11-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Eski Yerinde Yeni Yüzüyle" mottosuyla 25'inci kez tarım sektörünü bir araya getirecek. Fuarın lansmanı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdaverdigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Böcek: "Her yıl aynı coşku ve heyecanla düzenlemek kolay bir iş değil"

Göreve geldikleri günden bu yana yerelde kalkınma projeleriyle çiftçi ve üreticilere destek verdiklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarımın kalkınması için tüm güçleriyle çalıştıklarını ve tarımın tüm paydaşları bir araya getirebilmek için fuarları önemsediklerini vurguladı.

Hasyurt Tarım Fuarı'nın son olarak 2014 yılında yapıldığına dikkati çeken Böcek, 7 yıl aradan sonra bu yıl tekrar açılacak fuarda yeni yüzü ve mottosuyla tarım sektörünü ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. Böcek, bir fuarı 25 yıl sürdürebilmenin kolay olmadığının altını çizerek, "Her yıl aynı coşku ve heyecanla düzenlemek kolay bir iş değil. Bu nedenle fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başkanlarımız başta olmak üzere, herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Uluslararası bir fuar olmayı hak ediyor"

Antalya'nın Türkiye'de örtü altı yetiştiricilikte ilk sırada olduğuna ve tarımda da yine Türkiye'nin yüzde 50'ye yakın ihtiyacını karşıladığına işaret ederek, "Batı Akdeniz Kuşağında bulunan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş bölgelerinde kayıtlı olarak üretim yapan 30 binin üzerinde çiftçimiz vardır. Bu bölgede yıllık 3,5 milyar liraya karşılık gelen 2,5 milyon ton sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Özellikle kış aylarında Türkiye'nin sebze ihtiyacının yüzde 40'ı, batı Akdeniz'de bulunan bu verimli topraklardan karşılanmaktadır. Tarımda böyle önemli bir potansiyele sahip olan, Batı Akdeniz bölgesini kapsayan Hasyurt Tarım Fuarı'nın 25. Kez düzenlenişi bu nedenle bir tesadüf değildir. Geçmişten gelen tecrübesiyle artık Hasyurt Tarım Fuarı artık, uluslararası bir fuar olmayı hak ediyor. Bizlerin de amacı fuarın marka olmasını sağlayarak önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutlara ulaşmasını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

"Gelecek tarımdadır"

Fuarı ziyaret edecek olan çiftçilerin yeni hizmet ile ürünleri tanıyacağını ve katılımcı firmalarla yapacakları görüşmelerde de soru ve önerilerine karşılık bulabileceğini kaydeden Böcek, "Yeni iş ve ticari birliktelikler kurarak, ürün ve üretimlerini daha değerli hale getirme fırsatları da bulacaklardır. Unutmayalım ki; gelecek, tarımdadır" diye konuştu.

Böcek, fuara sektörün tüm paydaşlarının katılmasını istediğini, tüm üreticileri de fuara davet ettiğini sözlerine ekledi.

Hedeflerinin tarımın başkenti Antalya'nın önemli bir markasını, tarihin tozlu raflarından çıkarıp hayata geçirmek olduklarını belirten

Ali Çandır: "Antalya tarımı, Türkiye tarımının öncüsüdür"

Antalya Ticaret Borsası ve Tarım Konseyi Başkanı Ali Çandır ise, şunları söyledi:

"Gelişen koşullarda bizim çağdaş bir fuarcılık anlayışıyla bu fuarı Türkiye'nin ilk tarım fuarı şeklinde daha ileriye götürmek gibi bir görevimiz var. Fark oluşturucu bir fuar olması için çaba sarf edeceğiz. Bizim Türkiye olarak önümüzdeki kısa dönemde, tarımdan başka sürat kazanabileceğimiz, tarımdan başka zenginleşeceğimiz alanın olmadığını düşünüyorum. Buna ağırlık vermemiz gerekiyor. Antalya tarımı, Türkiye tarımının öncüsüdür. Burada kullanılan ürünler, bütün Türkiye'de kullanılır." - ANTALYA

Türkiye'nin ilk tarım fuarı, 7 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor
Türkiye'nin ilk tarım fuarı, 7 yıl aradan sonra kapılarını tekrar ziyaretçilerine açıyor

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Türkiye, Antalya, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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