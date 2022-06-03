Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor

03.06.2022 14:05

Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.

Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğu proje ile Türkiye'de ilk defa tıbbi, aromatik ürünler bitki dijital kütüphanesi kurulacağını belirtti.

Kozmetik alanda ülkenin ilk merkezi

MSKÜ Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkiye'deki ilk akademik merkez olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, "Merkez şu anda pandemiden bu yana çok daha aktif olarak çalışmaya başladı. Ek bir bina da yapıldı. Böylece büyük çapta üretim, makinalara dayalı üretim yapmak mümkün oldu. Artık binlerle ifade edilen miktarlarda üretim yapıyoruz. Kurum içine pandemi döneminde çok ciddi miktarda organik kolonyalar, organik dezenfektanlar, kekik adaçayı içerikli organik dezenfektanlar ve sıvı sabun ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Burada yaptığımız işin, bu merkezin bütün ülke genelinde kozmetik alanındaki ilk akademik birimdir, ilk akademik merkezdir" dedi.

"Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor"

TEKNOPARK İstanbul'da faaliyet gösteren şirket kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Türkiye'nin ilk dijital kütüphanesinin oluşturulması amacıyla proje sunduklarını ifade eden Demir, "Şu anda TEKNOPARK İstanbul'da faaliyet gösteren şirket kanalıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurusunu yaptığım ve kabul edilen bir proje var. Dijital bir kütüphane kuruyoruz. Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik ürünler dijital kütüphanesini kuruyoruz. Bu verileri herkesin kullanımına, ama belli şifreler ve belli kurallar doğrultusunda bütün dünyaya açtığımız özel bir veri tabanı oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz bilgileri, çiçekleri kontrollü bir kullanım için sadece ülkemize ve bölgeye değil, bütün küresel çapta açıyoruz" dedi.

Muğla tıbbi aromatik bitki cenneti

Muğla bölgesinin tıbbi aromatik anlamda zengin bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Demir, "Çok sayıda bitki var şu an burada üretimde kullanılan. Bunların bir kısmı tıbbi bitkiler, bir kısmı aromatik bitkiler, bir kısmı sadece koku amacıyla kullanılıyor, bir kısmı renk amacıyla. Bir Orkide cenneti burası. Orkideler, var, gelincik var, lale var, zambak var, menekşe var. Ülkemizde zannediyorum başka bir merkezin ulaşamayacağı, bu anlamda bir güce ulaştığımızı düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor
Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitki dijital kütüphanesi kuruluyor - Son Dakika

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