Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu planlandığı gibi devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu planlandığı gibi devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı. Uraloğlu, uydunun fırlatılmasından sonra bütün fonksiyonlarının normal ve süreç planlandığı gibi başarıyla ilerlediğini belirtti. Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu için gerekli olan ateşlemelerin ikisi başarıyla tamamlandı ve uydunun güvenle yolculuğuna devam ettiği ifade edildi. Uydunun Ekim 2024'te nihai yörüngesine hareket edeceği ve Türkiye'nin uydu kapasitesini artıracağı vurgulandı.

14.07.2024 11:27
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğuna planlanan şekilde devam ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'nın, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketiyle 9 Temmuz saat 02.30'da uzaya gönderildiğini hatırlattı.

Uydunun, fırlatılmasından sonra 35. dakikada roketten ayrıldığını anımsatan Uraloğlu, "Uydudan ilk sinyal fırlatılışından 67 dakika sonra alındı. Fırlatıldıktan yaklaşık 3 saat sonra ise saat 05.25'te uydumuz güneş panellerini açtı. Şu an itibarıyla uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı gibi başarıyla ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, yörünge yolculuğu için gerekli olan 5 ateşlemeden ikisinin başarıyla tamamlandığının altını çizerek, uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla 10 Temmuz'da gerçekleştirilen ilk ateşlemede 300 kilometre yükseklikten 11 bin kilometre yüksekliğe çıktığını vurguladı.

Uydunun 12 Temmuz akşamı tamamlanan ikinci ateşlemede ise 11 bin kilometreden 32 bin kilometreye çıktığına işaret eden Uraloğlu, "Şu anda uydumuz 32 bin kilometre yükseklikte güvenle yolculuğuna devam ediyor. Üçüncü ateşleme 14 Temmuz'da, dördüncü ateşleme 16 Temmuz'da, beşinci ateşleme ise 17 Temmuz'da yapılacak. Bu son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 kilometrede sabitlenecek." ifadelerini kullandı.

"Ekim 2024'te nihai yörüngesine hareket edecek"

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 23 Temmuz'da ulaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Uydunun antenleri de burada ilk kez açılacak ve yapılacak doğrulamaların ardından bu yörüngede 90 gün kalacak. 3 ay sonra Ekim 2024'te ise normal operasyona alınacağı 42 derece doğu yörüngesine hareket ettirilecek. 42 derece doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz 4 ateşleme daha yapacak. Türksat 6A'nın nihai kabulünün 42 derece doğu yörüngesinde tamamlanmasının arından yörünge testleri yapılacak. Daha sonra ise ülkemizin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'yı hizmete sunacağız."

84 uydu ekipmanı geliştirildi

Mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, uydunun 15 yıl hizmet vereceğini belirtti.

Uraloğlu, 8,4 kilovat güce sahip olan uydunun bir yer sabit haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabileceğinin altını çizerek, ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle ülkede bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek 84 uydu ekipmanı geliştirildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğu planlandığı gibi devam ediyor - Son Dakika

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