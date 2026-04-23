Türkiye'nin İlk Yerli Yaşlandırma Test Cihazı Hizmete Girdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OSTİM Teknik Üniversitesi, yerli yaşlandırma test cihazıyla elektrik direklerinin yalıtkan malzemelerini test edecek.

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmete alınan yaşlandırma test cihazı ile elektrik direklerinde kullanılan yalıtkan malzemenin ömür testi yerli imkanlarla yapılırken, bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu test cihazı, elektrik direklerinde kullanılan yalıtkan malzemenin ne kadar süreyle dayanacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Bu konuda yurt dışına bağımlılığın azaltılması ve gereken teknolojinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi adına Türk firmalarının da çabaları bulunuyor.

Bu çerçevede tasarladıkları bir ürüne ilişkin AA muhabirine konuşan Korucu Makine Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Korucu, Türkiye'de yetkili kurumların belirlediği şartnameye göre elektrik direklerinde kullanılan yalıtkan malzemenin 5 bin saatlik multi stres testine tabi tutulmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından bu konuda faaliyet gösteren yabancı firmaları araştırdıklarını söyledi.

Yurt dışındaki laboratuvarların test sonuçları için 2 yıl sonrasına tarih verdiklerini dile getiren Korucu, "Biz de kendi mühendislerimizle oturduk ve karar verdik. Bu test cihazını yapabilir miyiz diye. Standartları araştırdık, araştırdıktan sonra da yapmaya karar verdik." dedi.

Korucu, cihazın tamamlanmasının 6 ayı bulduğunu belirterek, "Şartnamede iki konu vardı, ya akredite laboratuvar olmanız gerekiyor ya da üniversitenin gözetimi altında bu test cihazının çalışması gerekiyor. Yani tarafsız bir bölgede olması talep edildi. Biz de OSTİM Teknik Üniversitesini seçtik." diye konuştu.

"Sadece bir parçayı yurt dışından getiriyoruz"

Korucu, söz konusu cihazın üretim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"8-10 kişilik kadromuz vardı, 3 yazılımcımız ve 2 programcımız vardı. Bazı özel trafolar yaptırmak zorunda kaldık. Bunları da kendimiz yurt içinden trafoculardan tedarik ettik. Onlar da bize destek sağladı, kısa sürede yaptılar. Test cihazının yüzde 99'u yerli ve milli. Bunun içinden sadece bir parçayı yurt dışından getiriyoruz. Bu da güneşi temsil etmek adına 60 bin volt bir lambamız var. Diğer her bir şey yerli ve milli olarak üretildi."

"Türkiye'nin ilk yerli ve milli yaşlandırma test cihazı"

OSTİM Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Gökhan Topal da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan üniversitenin, sanayicilerle de hareket ettiğini ve sanayiciler tarafından geliştirilen, üretilen cihazları öğrencilerin erişimine açmak istediklerini ifade etti.

Topal, projede hem akademisyenlerin hem de öğrencilerin aktif şekilde yer aldığını dile getirerek, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli yaşlandırma test cihazını hizmete aldık. Bunun önemli bir çıktısını şu dönemlerde görüyoruz." dedi.

Topal, söz konusu testin dünyada 3 ülkede yapıldığını, Türkiye'nin 4. ülke olarak listeye girdiğini söyledi.

"Ciddi ithal ikamesi sağladık"

Topal, silikon izolatör testlerinin tamamının yurt dışında yapıldığına dikkati çekerek, "Rakamsal anlamda da ciddi bir ithal ikamesi sağlamış oluyoruz. Bu cihazımızın devreye alınmasıyla ve diğer üniversitelerimizle artık yurt dışında test hizmetine gerek kalmaksızın Türkiye'de yapılmasını hedefliyoruz. İlk çalışmayı da bu ay itibarıyla bitirmiş olduk." diye konuştu.

Cihazın sanayicilere hizmet verdiğini söyleyen Topal, kabin yapısı gereği pek çok ürünün cihaz içinde test edilebileceğini kaydetti.

İkinci kabin için çalışmaların başladığını belirten Topal, "Bir aksilik olmazsa, TÜBİTAK'ın da desteğini alarak, ikinci kabinimizi hem akademi hem sanayici gözüyle tamamlayacağız. Sadece izolatör, elektrik alanındaki malzemeler değil birçok alanda üretilen ürünlerin burada ömür testlerini, yaşlandırma testlerini yapmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu testler artık Türkiye'de yapılacak"

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da üniversitenin üretimle iç içe bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek, "Korucu Makinemiz böyle bir test ihtiyacını, daha önceden yurt dışında yapılan bu testleri ülkemizde yapmak üzerine bir çalışma başlatmış. Böyle bir işbirliği sonucunda bu testleri Türkiye'de yapıyor olması çok değerli. Ayrıca bizim üniversitemizin kuruluş konseptine de çok uygun bir şekilde bu testler artık Türkiye'de yapılacak." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:39:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.