Türkiye'nin İspanya'ya İhracatı Rekor Kırdı

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ocak-şubat dönemi performansı kaydedildi.

ABD'nin ticarette korumacı adımları küresel ticaretin seyrine ilişkin belirsizlikleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göre değişen tarife oranları Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunurken Washington bu konuya yönelik karşı adım attı.

Trump, 1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı. ABD Başkanı, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Bu süreçte Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelerle ticaret ilişkisinin gelişimi dikkati çekiyor. Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıdı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 540,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İspanya, en fazla ihracat yapılan beşinci pazar olurken bu ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4 olarak gerçekleşti.

En fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Söz konusu dönemde İspanya'ya yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, otomotiv endüstrisinin 566,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü.

Bu sektörü 257,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 208,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 96,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 93,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.

Ülkeye değer bazında en fazla ihracat artışı kaydeden sektörler, 29,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 25,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 14,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 8,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

TİM verilerine göre 2025 ve 2026 ocak-şubat dönemlerinde İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler (bin dolar) şöyle:



1 Ocak - 28 Şubat (Bin dolar) SEKTÖR 2025 2026 Değişim (yüzde) Otomotiv Endüstrisi 541.325,84 566.679,08 4,7 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 243.270,20 257.326,41 5,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 202.914,90 208.934,96 3,0 Elektrik ve Elektronik 87.368,74 96.119,22 10,0 Tekstil ve Hammaddeleri 89.643,85 93.505,21 4,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 59.063,61 88.482,00 49,8 Çelik 99.821,70 56.589,59 -43,3 İklimlendirme Sanayii 53.911,37 50.500,52 -6,3 Madencilik Ürünleri 45.455,27 49.919,21 9,8 Makine ve Aksamları 29.414,81 34.446,24 17,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 13.590,38 16.168,86 19,0 Fındık ve Mamulleri 11.745,65 15.144,16 28,9 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 13.960,49 14.841,59 6,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 13.568,37 13.467,67 -0,7 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 5.364,46 10.241,10 90,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 5.647,47 6.362,99 12,7 Meyve Sebze Mamulleri 5.615,20 6.287,25 12,0 Deri ve Deri Mamulleri 6.799,89 6.174,21 -9,2 Mücevher 5.960,71 5.768,97 -3,2 Halı 1.162,19 1.807,68 55,5 Yaş Meyve ve Sebze 1.579,53 1.444,12 -8,6 Tütün 445,44 901,92 102,5 Süs Bitkileri ve Mamulleri 307,09 501,62 63,3 Gemi, Yat ve Hizmetleri 180,18 152,90 -15,1 Zeytin ve Zeytinyağı 1.127,13 37,78 -96,6

Kaynak: AA