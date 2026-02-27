Türkiye'nin Kredi Notu Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information'ın (R&I), Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, R&I'ın, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltmesini, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmesini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu R&I, 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı."