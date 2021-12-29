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Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika

Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor

29.12.2021 13:43

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısının 57 milyonu geçtiğini belirterek, "2022'de hedefimiz, küçükbaş sayısını 75 milyona çıkarmak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, ülkedeki küçükbaş hayvan sayısının 57 milyonu geçtiğini belirterek, "2022'de hedefimiz, küçükbaş sayısını 75 milyona çıkarmak." dedi.

Çelik, AA muhabirine, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bu yıl yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini anlattı.

Son bir yılda hayvan sayısında artış sağlandığını ifade eden Çelik, "Hedefimiz, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da emir buyurduğu gibi küçükbaş bazında her nüfus başına bir hayvan olacak şekilde üretim planı yapılmasıydı. Bu konuda biz ve il birliklerimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yetiştiriciler tedirgin"

Türkiye'de küçükbaş hayvan sayısının 57 milyona ulaştığı bilgisini veren Çelik, "2022'de hedefimiz, küçükbaş sayısını 75 milyona çıkarmaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe işaret ederek, yetiştiricilerin bu hareketlilik ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle tedirgin olduğunu söyledi.

Bu süreci en az hasarla atlatabilecek tek sektörün küçükbaş hayvan yetiştiriciliği sektörü olduğunu belirten Çelik, yetiştiricilerin hükümetin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Çelik, taleplerini şöyle ifade etti:

"Hükümetimizden, özellikle Tarım ve Orman Bakanı'mızdan acil olarak çiftçimize işletmenin büyüklüğüne göre küçükbaş hayvan başına yem desteği sağlanmasını istiyoruz. En önemli desteklerden biri bu olur. Çiftçi yem desteği almadığı zaman hayvanı zararına da olsa elinden çıkarmaya çalışıyor. Bu durum bizi üzüyor. Şu an hayvan ihracatı var. Hayvan ihracatı yapan firmalar hayvanlarımızı ölmüş hayvan fiyatına alıyorlar, bire alıp 5'e satıyorlar."

Çelik, Genç Çiftçi Hibe Projesi desteğiyle "300 koyun projesi"nin de yeniden hayata geçirilmesini istedi.

" İhracat, birlikler üzerinden yapılmalı"

Küçükbaş hayvancılıkta iç hareketliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye'nin kendi ihtiyacını kendisinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Çelik, yetiştiricinin altın bileziğinin, yerli dolarının koyun ve keçi olduğunu belirterek, "Yetiştiricilerimize sesleniyorum, hayvanlarını ucuza elden çıkarmasınlar. Bizim üretmekten başka şansımız yoktur. Artan dövizden karlı çıkan bir ülke olmalıyız. Biz üretime müsait bir ülkeyiz." dedi.

Nihat Çelik, 84 milyonluk nüfusun gıda güvencesi olduklarını, bu kesimin sahipsiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Çelik, fırsatçıların küçükbaş hayvanları "yok pahasına" almasına müsaade edilmemesi, ihracatın birlikler üzerinden yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor
Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor
Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor

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Togo Cumhuriyeti, Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin küçükbaş hayvan sayısının 2022'de 75 milyona çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika
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