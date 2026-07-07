Türkiye\'nin Kuru Meyve İhracatı 752 Milyon Dolar

Türk kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın ilk 6 ayında 752 milyon 156 bin dolar ihracat geliri elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, üzüm, incir, kayısı ve Antep fıstığı başta olmak üzere onlarca ürünü dünya sofralarına taşıyan Türkiye, ocak-haziran döneminde 146 bin 856 ton ürün ihraç etti.

Bu kapsamda Türkiye'nin kuru meyveleri 141 ülke ve serbest bölgeye ulaştı.

Üzüm, kayısı ve incir ön planda

İhracatta 218 milyon 145 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm ilk sırada yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzümü 158 milyon 975 bin dolarla kuru incir, 115 milyon 964 bin dolarla kuru kayısı ve 60 milyon 815 bin dolarla Antep fıstığı izledi. Buna göre, söz konusu dört ürün, sektör ihracatının yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu.

Sektörün en büyük pazarı olmayı sürdüren Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk yarısında 332 milyon 893 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ülke bazında ise en fazla gelir 98 milyon 738 bin dolarla Almanya'dan sağlandı. Almanya'yı 87 milyon 952 bin dolarla İngiltere, 68 milyon 846 bin dolarla ABD ve 56 milyon 721 bin dolarla Fransa takip etti.

İhracatın yüzde 62'si Ege'den

İhracatçı birlikleri bazında değerlendirildiğinde ise Ege İhracatçı Birlikleri 465 milyon 540 bin dolarlık ihracatla liderliğini sürdürdü. Birlik, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatının yaklaşık yüzde 62'sini tek başına gerçekleştirirken, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 122 milyon 388 bin dolar, İstanbul İhracatçı Birlikleri ise 86 milyon 247 bin dolarlık ihracat yaptı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Gabay, AA muhabirine, incir, kayısı ve üzümün Türkiye'nin prestij ürünleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin incir, kayısı ve üzümün üretimi ile ihracatında dünya lideri olduğunu ifade eden Gabay, geçen yıl kuraklık, zirai don ve farklı nedenlerle rekabet etmekte zorlandıklarını anlattı.

Bu yıl yağışların güzel olduğunu ve verimli sezon beklediklerini dile getiren Gabay, "Kayısı, üzüm ve incirde Türkiye ile rekabet edebilecek başka bir ülke yok. En kaliteli, güvenli, gıda güvenliğine uygun en sürdürülebilir ürünleri ülkemizde üretiyoruz. Bundan dolayı bu konuda rekabet gücümüz çok fazla. Ama iklim gibi başka unsurlardan dolayı kayıplarımız oldu." ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda 2 milyar dolara yaklaşma hedefi

Yılın ilk 6 ayında yaptıklarını 752 milyon dolar ihracatın yeni sezonla birlikte önemli ölçüde artacağına inandıklarını aktaran Gabay, "Bu yıl birlik olarak 1 milyar dolar, Türkiye genelinde de 2 milyar dolara yaklaşma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.