Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 8,8 artarak 28 milyon 549 bin 38 megavatsaat oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 29,2'si hidroelektrik, yüzde 21,8'i ithal kömür, 14'ü rüzgar, yüzde 13,2'si doğal gaz ve yüzde 12,3'ü linyit santrallerinden sağlandı.
Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artışla 28 milyon 549 bin 38 megavatsaat oldu.
Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 7 artarak 22 milyon 755 bin 71 megavatsaat olarak gerçekleşti.
Tüketimin yüzde 40,8'i sanayi, yüzde 29,1'i mesken, yüzde 26,3'ü kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,5, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,3 olarak kayıtlara geçti.
Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı
Elektrikte tüketici sayısı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,14 artarak 49 milyon 740 bin 80'e ulaştı.
Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 14,4, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 9,3, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 4 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,6 artış görüldü. Tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 43,7 düşüş yaşandı.
Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 1,25 artarak 96 bin 405 megavat oldu.
Kurulu gücün yüzde 26,2'sini doğal gaz, yüzde 24,5'ini barajlı hidroelektrik, yüzde 12,2'sini rüzgar enerjisi, yüzde 10,8'ini ithal kömür ve yüzde 10,6'sını linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta yüzde 8,8 arttı - Son Dakika
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, EYT düzenlemesinden en çok SSK'lı çalışanların yararlandığını belirterek, 2023 yılında emekli olan 2 milyon yüz 193 bin kişinin yaklaşık 1 milyon 925 bin SSK'lı olduğunu ifade etti. Karakaş ayrıca, 2025 ocak ayına kadar 1 milyondan fazla EYT'linin daha emekli olabileceğine dikkat çekti.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Billur Örnek, sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini bildirdi. Kendilik algısının kişinin kendisini nasıl gördüğünü, algıladığını veya tanımladığını anlatan bir olgu olduğunu belirten Örnek, gerçekçi bir kendilik algısı oluşturmanın daha sağlıklı olduğunu vurguladı. Sahte bir 'mükemmel kendilik algısı'nın çocukları güçlü kılmaktan çok psikolojik bozukluklara açık ve kırılgan hale getirdiğini ifade eden Örnek, sağlıklı bir kendilik algısı için çocukların yetişkinlerin iletişimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Aydın, imitasyon ürünleri kullanmanın caiz olmadığını ve haram konuları sigortalatmanın da caiz olmadığını açıkladı. Aydın, imitasyon ürünlerin kul hakkına girdiğini ve kamu hakkı olduğunu belirtti. Tarım sigortasıyla ilgili olarak ise Aydın, konusu haram olmayan her türlü sigortanın caiz olduğunu ancak haram konuların sigortalanmasının caiz olmadığını ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1 artarak 100 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi yüzde 0,02, reel kesim güven endeksi yüzde 1,5, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 azaldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,6 düşüş gösterdi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bitkisel üretimi desteklemek amacıyla kendi gübre üretimine başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?