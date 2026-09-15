Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu

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EPDK'nın temmuz ayı raporuna göre Türkiye'nin LPG ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,6 azalışla 302 bin 830 ton olarak gerçekleşti. Aynı dönemde LPG ihracatı yüzde 32,9 artarak 51 bin 295 tona çıkarken, toplam satışlar içinde otogaz yüzde 82,5 pazar payıyla ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Yunanistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton olarak gerçekleşti.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı ise yüzde 32,9 artarak 51 bin 295 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Estonya, Singapur, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda otogaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 7,2 artarak 95 bin 793 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 354 bin 222 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 82,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 14,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,8 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda yüzde 4,6 azalarak 302 bin 830 ton oldu - Son Dakika
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