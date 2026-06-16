Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 20 Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 20 Arttı

16.06.2026 11:04
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Nisan ayında Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıla göre yüzde 20,31 artarak 309 bin 422 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,31 artarak 309 bin 422 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler, sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, Türkiye (Türkiye Serbest Bölge), Yunanistan, Nijerya ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,31 artarak 309 bin 422 ton olarak gerçekleşti.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 89,42 artarak 86 bin 911 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, İngiltere, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 6 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 15,03 artarak 94 bin 455 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 295 bin 644 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 83,53 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 12,90 ile tüplü LPG ve yüzde 3,58 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 20 Arttı - Son Dakika

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