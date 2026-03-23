Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin LPG İthalatı Yüzde 6,5 Azaldı

23.03.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocakta LPG ithalatı 246 bin 25 ton, ihracat ise yüzde 17,6 azalarak 53 bin 406 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 246 bin 25 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en fazla LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Rusya, Norveç ve Kazakistan olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince bu dönemde gerçekleştirilen LPG ihracatı da yüzde 17,6 azalarak 53 bin 406 ton oldu.

Türkiye, söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları, Romanya ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 farklı ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Satışlarda oto gaz ilk sırada

LPG üretimi ise yüzde 9,4 artarak 84 bin 649 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı 292 bin 849 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda yüzde 81,6 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,8 ile tüplü LPG ve yüzde 3,6 ile dökme LPG satışları izledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Enerji, Lpg, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 11:42:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.