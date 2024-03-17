Türkiye\'nin Meyve Suyu İhracatı 500 Milyon Doları Aşmayı Hedefliyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin, meyve suyu ihracatında bu yıl 500 milyon doları aşmayı hedeflediğini belirtti.
Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 27 milyon ton meyve üretimi gerçekleştiğini, yıllık meyve üretiminin yüzde 10'unun meyve suyu endüstrisi tarafından işlendiğini kaydetti.
Geçen yıl ocak-şubat döneminde 74 milyon dolarlık meyve suyu ihraç edildiğini aktaran Uçak, 2024 yılının ilk iki aylık döneminde ihracatın yüzde 27'lik artışla 94 milyon dolara çıktığını ifade etti.
Uçak, iç piyasada şeftali, kayısı, vişne, portakal suları ağırlıklı bir tüketim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin konsantre (yarı mamul) ihracatının yarısı elma suyu konsantresinden geliyor. İhracatta nar, siyah havuç konsantresi Türkiye'nin rekabet gücü çok yüksek ürünleri arasında yer alıyor. Meyve suyu sektörümüz hem ihracatta hem de iç piyasada büyüme potansiyeline sahip. 2024 yılında sektörün ihracat hedefi 500 milyon doları aşmak. 2028 yılında Türkiye'nin meyve suyu ihracatından döviz getirisinin 1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz."
Türkiye'nin 2023 yılındaki 452 milyon dolarlık meyve suyu ihracatında, ABD 196 milyon dolarlık ihracatla lider pazar konumunda yer aldı. Hollanda 36,5 milyon dolarlık taleple ikinci, İtalya 22 milyon dolarlık meyve suyu ihracatıyla üçüncü oldu.
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