Türkiye'nin Net UYP'si 2024 Ekim'de Eksi 288,9 Milyar Dolar

Ekonomi

Türkiye'nin net UYP'si, 2023 yıl sonunda eksi 317 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda eksi 288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, 2024 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artışla 367,2 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1 oranında artışla 656 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda eksi 317 milyar ABD doları iken 2024 Ekim sonunda eksi 288,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında artışla 159,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,4 oranında artışla 133,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 4,8 oranında artışla 48,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 8,2 oranında azalışla 178,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 20,6 oranında artışla 116,3 milyar ABD doları olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artışla 30,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku 16,1 milyar ABD doları, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1 azalışla 42,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 361,5 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,1 oranında azalarak 40,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 37,4 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 14,2 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,1 oranında artarak 99,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL