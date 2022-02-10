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Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor! - Son Dakika

Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!

10.02.2022 00:17

Kur korumalı mevduata ilgi olarak Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 6 ay vadeli toplam 78 milyon 30 bin 50 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilgi her geçen gün artıyor. 300 milyara ulaşan kur korumalı TL mevduata Türkiye'nin dev şirketi Kalekim de para yatırdı.

KUR KORUMALI MEVDUATA 78 MİLYON YATIRILDI

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Şirketimiz mevduat hesaplarının, yakın dönem yatırım planları ve kısa vadeli nakit akış programı çerçevesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun geçici 14. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmesi neticesinde, kurumlar vergisi istisnası avantajı da gözetilerek 6 ay vadeli toplam 78.030.050 TL tutarlı Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

3 MİLYON 400 BİN LİRA VERGİ İSTİSNASI SAĞLANACAK

Açıklamada, alınan bu karar neticesinde kanun hükümleri kapsamında yaklaşık 3 milyon 400 bin TL tutarında Kurumlar Vergisi İstisnası avantajı sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

KOZA ALTIN DA PARA YATIRDI

Koza Altın da geçtiğimiz günlerde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla 6 ay vadeli toplam 831,3 milyon TL'lik mevduat hesabı açtığını duyurmuştu. Alınan kararla beraber 87 milyon TL'lik kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacağı belirtildi.

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Kurumlar Vergisi, Mevduat Hesabı, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor! - Son Dakika
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