Alanya, turizm sezonunda pandemi öncesindeki doluluk oranını yakaladı

Türkiye'nin önemli turizm kentleri arasında yer alan Alanya'da, sezon yüzde 100 doluluk oranıyla devam ediyor. Alanya Turistik Otel İşletmecileri Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, sezonun ekim ayına kadar sarkacağını ve kış döneminde de açık olan tesis sayısının artacağını söyledi.

Türkiye'de yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Antalya'nın önemli turizm ilçesi Alanya'da tesisler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turizm sezonunun halen devam ettiğini belirten ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya'nın diğer bölgelere göre biraz daha geç başladığını ifade etti. Haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluk yaşandığını belirten Başkan Sili, "Her ne kadar tesislerimiz nisan-mayıs aylarında açılsa da haziran ayı itibariyle belirli bir doluluğa ulaştı. Şu anda görünen o ki haziran, temmuz ve ağustos ayında yüzde 100 doluluklar yaşadık. Ağustos ayı sonu itibariyle iç pazarın çekilmesi söz konusu oluyor. Biz çocuklarımızla doğru orantılı tatile çıkma alışkanlığına sahibiz. Eylül ayında temmuz ve ağustos ayı kadar bir doluluk beklemiyorum. Yüzde 80'lerde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ekim ayına sarkacak bir süreç var. Diğer taraftan bunun uzaması da söz konusu. Kış döneminde açık olan tesislerimiz bu yıl artacak" dedi.

Bazı tesisler pandemi öncesindeki doluluk oranının üzerine çıktı.

Korona virüs salgınında önce turizm sezonunu altın dönem olarak nitelendiren Başkan Sili, 2022 sezonunda birçok tesisin pandemi öncesindeki sezonun üzerinde sayı ve gelir kazandığını söyledi. Sezonun çok iyi geçtiğini ifade eden ALTİD Başkanı Sili, "2022 sezonu 2021 yılına nazaran çok daha iyi. Pandemi döneminde tesislerimizin yüzde 65'i kapalıydı. 2021 yılının haziran ayında tesislerimizi açmış olmamıza rağmen belirli oranda doluluğa ulaşmıştık. 2022 yılında da bunun çok üzerine çıktık. Hatta çoğu tesisimiz hem sayı anlamında hem de gelir anlamında 2019 yılının da üzerine çıktı. 2022 sezonu, olumlu bir sezon olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"İç pazar bizim için her zaman önemli"

İç pazarın Alanya turizmi için önemli olduğunu vurgulayan Başkan Sili, "İç pazar bizim için her zaman önemli. Daha önce yaşadığımız kriz dönemlerinde de iç pazar bize talep göstermeye devam etti. Rusya'da belirli oranda sayının düşmüş olmasına rağmen İngiltere, Polonya, Macaristan, Letonya ve İskandinav ülkelerinin talebiyle ciddi doluluklara ulaştık. İç pazardan yüzde 15 ile yüzde 30 arasında talep geldi" dedi. - ANTALYA