Türkiye'nin Otomobil İhracatı Yüzde 47 Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Otomobil İhracatı Yüzde 47 Artış Gösterdi

Türkiye\'nin Otomobil İhracatı Yüzde 47 Artış Gösterdi
12.07.2025 09:45
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Türkiye, yılın ilk yarısında otomobil ihracatını %47 artırarak 6,3 milyar dolara çıkardı.

Türkiye, yılın ilk yarısında sadece Fransa'ya 1 milyar doların üzerinde binek otomobil ihracat edilirken, 2020 yılına göre yüzde 47 artan otomobil ihracatı, 4 milyar 295 milyon 729 bin dolardan 6 milyar 318 milyon 306 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin 131 milyar 440 milyon 136 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 15,2 pay alan sektör, yüzde 72,6 ile en fazla AB bölgesine ihracat yaptı. Ocak-haziran döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatı yaklaşık yüzde 13 artışla 19 milyar 986 milyon 716 bin dolara ulaştı. Ocak-haziran döneminde 14 milyar 513 milyon 912 bin dolar ihracat yapılan AB ülkeleri ise, otomotiv ihracatında yine en önemli pazar olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin binek otomobillerde yılın ilk yarısındaki ihracatı ise 5 milyar 642 milyon 528 bin dolardan yaklaşık yüzde 12 artışla 6 milyar 318 milyon 306 bin dolara çıktı. 2020 yılına göre ise yüzde 47 artarak 4 milyar 295 milyon 729 bin dolardan 6 milyar 318 milyon 306 bin dolara çıktı. Türkiye yılın 6 ayında 76 ülkeye binek otomobil sattı. 100 milyon doların üzerinde 11 ülkeye binek otomobil ihraç etti.

Binek otomobil ihracatında ilk 3 ülke, 1 milyar 87 milyon 169 bin dolarla Fransa, 784 milyon 138 bin dolar ile İspanya ve 703 milyon 636 bin dolarla İtalya oldu. Sadece Fransa'ya binek otomobil ihracatı 1 milyar doları aşarak yüzde 6,37 artarak 1 milyar 87 milyon 169 bin dolara çıktı.

Slovenya'ya ihracat yüzde 144,5 artışla 462 milyon 381 bin dolara, Belçika yüzde 112 yükselerek 287 milyon 479 bin dolara ve Romanya'ya ihracat yüzde 111,6 artarak 98 milyon 519 bin dolara ulaştı. İspanya ihracat yüzde 26,76 artarak 784 milyon 137 bin dolara, Portekiz'e yüzde 89 yükselişle 149 milyon 897 bin dolara çıktı.

Hollanda'ya ihracat ise yüzde 39,3 azalarak 100 milyon doların altına geriledi ve 94 milyon 573 bin dolara düştü. Bu ülkedeki düşüş binek otomobillerdeki ihracat artışını çok etkilemedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Otomobil İhracatı Yüzde 47 Artış Gösterdi - Son Dakika

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