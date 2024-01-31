Türkiye\'nin Petrol ve Petrol Ürünleri İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 4 milyon 155 bin 565 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 12,6 artarak 2 milyon 965 bin 663 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 14,8 azalarak 782 bin 934 tona düştü.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 4 milyon 155 bin 565 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 568 bin 150 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 481 bin 667 tonla Irak ve 421 bin 314 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 artarak 344 bin 32 tona, motorin satışları yüzde 8,45 artarak 2 milyon 219 bin 935 tona ulaştı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 11 artarak 2 milyon 718 bin 556 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 65 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65 artarak 479 bin 612 tona yükselirken denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 55,7 azalarak 37 bin 734 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 32,6 artarak 161 bin 70 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 61,5 artarak 347 bin 482 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 65 artarak 1 milyon 334 bin 416 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 568 bin 257 ton, benzin türleri üretimi yüzde 27 artarak 493 bin 325 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 51 artarak 468 bin 809 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 73 azalarak 26 bin 603 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 11,4 artarak 3 milyon 385 bin 454 tona çıktı.