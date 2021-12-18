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Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, IAS Yönetim Kurulu'nu ağırladı - Son Dakika

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, IAS Yönetim Kurulu'nu ağırladı

18.12.2021 09:33
Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, IAS Yönetim Kurulu'nu ağırladı

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber'in de aralarında bulunduğu IAS yöneticileri, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ile bir araya geldi.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber'in de aralarında bulunduğu IAS yöneticileri, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin ile bir araya geldi.

IAS açıklamasına göre, Büyükelçi Erçin'in makamında gerçekleşen toplantıda IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, IAS Yönetim Kurulu Üyesi Can Karabiber, IAS Güney Kore Ülke Koordinatörü Murat Karslı ve Seul Ticaret Müşaviri Münir Oğuz yer aldı. Toplantıda, IAS'nin Güney Kore'deki çalışmaları ve gelecekteki yol haritaları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, "Türk mühendisler tarafından geliştirilen bir yazılımın Güney Kore'de yaygınlaşması ve uluslararası firmalarla önemli iş birliklerine imza atması mutluluk verici. IAS'nin Güney Kore'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için gereken tüm desteği vermeye hazırız. IAS'nin Güney Kore'deki faaliyetlerini memnuniyetle izliyorum." ifadelerini kullandı.

IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber de salgına rağmen firmasının başarı ivmesinin arttığını, yakın gelecekte de çalışmalarının hem Güney Kore'de hem de faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde artarak devam edeceğini belirtti.

IAS, firmaların endüstriyel dijital dönüşümüne yönelik çözümler üretiyor

Teknoloji firması IAS, Almanya, Türkiye, Güney Kore, ABD, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'deki ofisleri ve dünyanın dört bir yanındaki partner ağı ile operasyonlarını sürdürüyor. Firma, canias4.0 Teknolojileri markası çatısı altında firmaların endüstriyel dijital dönüşümündeki yazılım ve donanım ihtiyaçlarına bütünsel ve tam entegre çözümler sunuyor.

IAS, 2019 yılının başında Güney Kore'nin başkenti Seul'da ofisini açarak IAS Korea'yı kurmuş, Uzak Doğu pazarındaki etkinliğini artırmıştı. Son yıllarda Güney Kore'deki operasyonlarına ağırlık veren teknoloji firması, ülkenin dünyaca ünlü şirketleriyle iş birlikleri gerçekleştiriyor. Bölgedeki çalışmalarına devam eden IAS, buradaki operasyonlarını genişletecek.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, IAS Yönetim Kurulu'nu ağırladı

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, Türkiye, Seul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erçin, IAS Yönetim Kurulu'nu ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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