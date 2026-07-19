Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı Arttı - Son Dakika
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Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı Arttı

19.07.2026 10:58
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2026'nın ilk yarısında su ürünleri ihracatı 1,9 milyar dolara ulaştı, EİB %16 büyüdü.

Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2026 yılının ilk yarısındaki ihracatı 1 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 949 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, birliğin Türkiye'nin sektör ihracatındaki lider konumunu sürdürdüğünü belirtti.

Demir, "Türkiye genelinde sektörümüz 1 milyar 904 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, birliğimiz yüzde 16 artışla 949 milyon dolar ihracata ulaştı. Böylece ülkemiz sektör ihracatının yarısı yine Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2026 yılı ihracat hedefinin 4,3 milyar dolar, 2030 hedefinin ise 5 milyar dolar olduğunu aktaran Demir, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak yıl sonunda 2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Su ürünleri ihracatında Türkiye'nin 2027 yılı hedefinin 2,7 milyar dolar, 2030 yılında ise 3,5 milyar dolar olduğunu belirten Demir, "Bu hedeflere ulaşabilmek için yılın ikinci yarısında da yoğun bir uluslararası tanıtım programı yürütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Su Ürünleri İhracatı Arttı - Son Dakika

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